L Edmond di Dumas

Latino

Voce verbale

Curiosità su: Il conte di Montecristo (Le Comte de Monte-Cristo) è un romanzo di Alexandre Dumas, scritto in collaborazione con Auguste Maquet, la cui pubblicazione a puntate iniziò nel 1844. È parzialmente ispirato a fatti reali, presi a prestito dalla biografia di Pierre Picaud. Il libro racconta come, al debutto del regno di Luigi XVIII, il 24 febbraio 1815, il giorno in cui Napoleone Bonaparte abbandona l'isola d'Elba, Edmond Dantès, un giovane marinaio di diciannove anni, primo ufficiale di bordo della nave commerciale Le Pharaon, sbarca a Marsiglia per fidanzarsi il giorno successivo con Mercedes, una bella donna catalana. Tradito da amici gelosi, egli è denunciato come cospiratore "bonapartista" e rinchiuso in una cella del Castello d'If, al largo di Marsiglia. Dopo quattordici anni, prima ridotto alla solitudine e alla più nera disperazione e poi rigenerato e istruito in segreto da un compagno di prigionia, l'abate Faria, Dantès riesce a evadere: prende possesso d'un tesoro nascosto sull'isola di Montecristo, del quale l'abate, prima di morire, gli aveva rivelato l'esistenza.

dantes

nominativo maschile plurale del participio presente (dans) di do accusativo maschile plurale del participio presente (dans) di do vocativo maschile plurale del participio presente (dans) di do nominativo femminile plurale del participio presente (dans) di do accusativo femminile plurale del participio presente (dans) di do vocativo femminile plurale del participio presente (dans) di do

Pronuncia

(pronuncia classica) IPA: /dan.tes/

Etimologia / Derivazione

vedi dans, do