ecco fatto

Aggettivo

presto

(toscano) , (antico) , (popolare) dato in prestito

Avverbio

presto

tra poco tempo, entro breve tempo presto è un avverbio di tempo nelle prime ore del giorno, nelle prime ore del mattino in poco tempo, in modo rapido

Sostantivo

presto mi sing

prestito (musica) tempo musicale più veloce di un vivace ma meno di un prestissimo

Voce verbale

presto

prima persona singolare dell' indicativo presente di prestare

Sillabazione

prè | sto

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

(prestito)) da prestare

da prestare ( prete) dal francese antico prestre

dal francese antico (tra poco) dal latino tardo praestus

dal latino tardo ( voce verbale) participio passato di prestare

Sinonimi

(tra poco tempo) tra poco, fra poco

tra poco, fra poco (nelle prime ore) di buon'ora

di buon'ora (in poco tempo) rapidamente, velocemente

Citazione

Sinonimi

fra breve, fra poco, fra non molto

rapidamente, in fretta, celermente, velocemente, in poco tempo, su due piedi, subito, senza indugio, con sollecitudine, prontamente

per tempo, in anticipo, prima del tempo

Contrari

piano, adagio, lentamente, con calma,. tardi

Parole derivate

prestamente, prestezza, prestissimo

Alterati

(diminutivo) prestino

Proverbi e modi di dire