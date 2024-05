Divergenze di opinioni

Sostantivo, forma flessa

dissidi m pl

plurale di dissidio

Sillabazione

dis | sì | di

Etimologia / Derivazione

deriva da dissidio

Sinonimi

dissidenze, dissensi, disaccordi, contrasti, discordie, contese, controversie, dispute, divergenze, dissapori, discrepanze

conflitti, liti, litigi, lotte, attriti, urti, alterchi

(gergale) (senso figurato) spaccature

Contrari