Diametro interno del cilindro dei motori a scoppio

Sostantivo

Curiosità su: Alesaggio indica il diametro della sezione interna del cilindro. L'area di tale sezione, sviluppata per la corsa (ricavabile come differenza tra punto morto superiore e punto morto inferiore), determina la cilindrata unitaria in un motore, espressa in centimetri cubi.

alesaggio ( approfondimento) m sing(pl.: alesaggi)

(fisica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) diametro della sezione interna del cilindro di un motore alternativo

Sillabazione

a | le | sàg | gio

Pronuncia

IPA: /ale'zaddo/

Etimologia / Derivazione

deriva dal francese alésage