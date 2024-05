Come dire settimanale

Aggettivo

Curiosità su: Un periodico (dal latino periodicu[m], e dal greco antico ped, periodikós, a sua volta da ped, períodos, "periodo") è un prodotto editoriale, diverso da un giornale quotidiano, pubblicato a intervalli regolari nel tempo sotto uno stesso titolo. Sono periodici i settimanali, i quindicinali, i mensili, i bimestrali e gli annuari. Ogni fascicolo è numerato o datato progressivamente e la numerazione si rinnova generalmente a ogni annata. Esistono periodici specialistici, pensati per un pubblico ristretto, così come pubblicazioni per il grande pubblico. Possono essere distribuiti sia sul tradizionale supporto cartaceo, sia sempre più spesso anche su supporto digitale (e talvolta persino solo on-line); alcune versioni sono pensate per tablet o smartphone.

ebdomadario m sing

Settimanale; che si fa o ritorna ogni settimana; è stato spesso usato per indicare la periodicità di giornali e riviste: foglio, giornale ebdomadario

Sostantivo

ebdomadario m sing

pubblicazione settimanale: ebdomadario illustrato. In altri tempi, indicò il sacerdote addetto al servizio liturgico per tutta una settimana o per un giorno stabilito: canonico ebdomadario; frate ebdomadario; anche sost. m.: l’ebdomadario.

Sillabazione

eb | do | ma | dà | rio

Pronuncia

IPA: //ebdoma'darjo/

Etimologia / Derivazione

dal tardo latino hebdomadarius, derivante dal greco eßdµda (pron. ebdomàda) che significa "settimana" e la cui radice deriva dalla parola greca ept (pron. eptà), che significa "sette"

Sinonimi

(letterario) settimanale

Varianti