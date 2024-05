È come ciascuno

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: Ogni mattina è stato un programma televisivo italiano, andato in onda su TV8 dal 29 giugno 2020 al 25 giugno 2021. Il programma andava in onda in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:45 alle 11:35 con la conduzione di Adriana Volpe.

ogni inv

tutte le volte a ogni battito del cuore, un getto di sangue viene pompato con forza nelle arterie

Sillabazione

ó | gni

Pronuncia

IPA: /'oi/

Etimologia / Derivazione

dal latino omnis

Citazione

Sinonimi

ciascuno

qualsiasi, qualunque, qualsivoglia

tutti, tutte

(letterario) ciascheduno

Contrari

nessuno

Termini correlati

omni-

