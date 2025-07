La Casa Bianca moscovita nei cruciverba: la soluzione è Cremlino

CREMLINO

Curiosità e Significato di Cremlino

Hai risolto il cruciverba con Cremlino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Cremlino.

Perché la soluzione è Cremlino? Il Cremlino è il complesso di edifici che funge da sede ufficiale del governo e della presidenza russa a Mosca. Situato lungo la riva del fiume Moscova, rappresenta il cuore politico e storico della Russia, simbolo di potere e autorità. La sua imponente architettura e i suoi cortili raccontano secoli di storia e influenza, rendendolo un simbolo riconoscibile a livello mondiale.

Come si scrive la soluzione Cremlino

Non riesci a risolvere la definizione "La Casa Bianca moscovita"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

R Roma

E Empoli

M Milano

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

