Il capoluogo dell altopiano dei Sette Comuni veneti
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SOLUZIONE: ASIAGO
Come completare la definizione
- Definizione: Il capoluogo dell altopiano dei Sette Comuni veneti
- Risposta: ASIAGO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Definizione: "Il capoluogo dell altopiano dei Sette Comuni veneti". Risposta: ASIAGO. Lunghezza: 6 lettere. Schema utile: A_____.
Perché la soluzione è Asiago? Asiago è il centro principale dell'altopiano dei Sette Comuni veneti, un'area caratterizzata da paesaggi montani e una storia ricca di eventi. Questa località è conosciuta per la sua produzione di formaggi e per il suo patrimonio culturale radicato nel passato. La città ha svolto un ruolo importante durante le guerre mondiali, testimoniando la resistenza e la tenacia della popolazione locale. La sua posizione strategica e il suo patrimonio la rendono un punto di riferimento della regione.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il capoluogo dell altopiano dei Sette Comuni veneti". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Nei cruciverba, 'Il capoluogo dell altopiano dei Sette Comuni veneti' si risolve con Asiago
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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Schemi utili per Asiago
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con A
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: A_____
- Schema finale: __IAGO
Le 6 lettere della soluzione Asiago
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il capoluogo dell altopiano dei Sette Comuni veneti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
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