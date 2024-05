autoritaria dispotica

Sostantivo

Curiosità su: La minzione imperiosa o urgenza minzionale è l'incapacità di trattenere l'urina dal momento in cui si inizia a sentire lo stimolo. È spesso associata, sebbene non necessariamente, a incontinenza urinaria, pollachiuria, nicturia e cistite interstiziale. La sintomatologia tende sovente ad aumentare con l'età e, quando incontrollabile e non affrontata per tempo con l'aiuto di un urologo, può provocare incontinenza da urgenza.

imperioso m sing

che comanda con alterigia e risoluzione

Sillabazione

im | pe | rió | so

Pronuncia

IPA: /impe'rjoso// o IPA: /impe'rjozo/

Etimologia / Derivazione

dal latino imperiosus, derivazione di imperium cioè "comando"

Sinonimi

impellente, pressante

Parole derivate