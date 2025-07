L artiglieria che spara in aria nei cruciverba: la soluzione è Contraerea

CONTRAEREA

Curiosità e Significato di Contraerea

La parola Contraerea è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Contraerea.

Perché la soluzione è Contraerea? Contraerea è un termine che indica un'area di terra o di mare dove si esercitano le forze militari, specialmente l'artiglieria, con obiettivi simulati o a scopo pratico. È come un campo di addestramento in cui si impara a sparare in modo sicuro e controllato, anche in aria. Un luogo dedicato alla preparazione e al perfezionamento delle capacità militari.

Come si scrive la soluzione Contraerea

Hai trovato la definizione "L artiglieria che spara in aria" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

E Empoli

R Roma

E Empoli

A Ancona

