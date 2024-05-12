La anela il naufrago in mare

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La anela il naufrago in mare' è 'Terraferma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERRAFERMA

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Perché la soluzione è Terraferma? Una terraferma è un'area di terra stabile e sicura che si trova lontano dal mare e dalle acque profonde. Essa offre rifugio e sostegno a chi si trova in mare aperto, rappresentando un punto di riferimento e di salvezza. Quando un naufrago si trova in difficoltà in mezzo all'acqua, il suo pensiero si rivolge alla terraferma come simbolo di sicurezza e di speranza di salvezza. La presenza di una terraferma è fondamentale per chi naviga in mari sconosciuti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La anela il naufrago in mare". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La anela il naufrago in mare nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Terraferma

Quando la definizione "La anela il naufrago in mare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La anela il naufrago in mare" conferma che la soluzione 'Terraferma' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Terraferma

T Torino E Empoli R Roma R Roma A Ancona F Firenze E Empoli R Roma M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La anela il naufrago in mare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Terraferma' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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