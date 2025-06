Un altro nome per le uova in camicia nei cruciverba: la soluzione è Affogate

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un altro nome per le uova in camicia' è 'Affogate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AFFOGATE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Affogate? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Affogate.

Perché la soluzione è Affogate? Il termine affogate si riferisce alle uova in camicia, cotte delicatamente in acqua calda senza guscio. Il nome deriva dal fatto che, in fase di cottura, le uova sembrano annegare nell'acqua, creando un piatto morbido e raffinato. Quindi, quando si parla di uova affogate, ci si riferisce a questa tecnica classica e gustosa.

Hai trovato la definizione "Un altro nome per le uova in camicia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

