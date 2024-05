Altro nome dei serpenti

Sostantivo

Curiosità su: I Serpenti (oppure ofidi) sono indicati comunemente come i rettili squamati appartenenti al sottordine Serpentes (o Ophidia; Linnaeus, 1758). La filogenesi dei serpenti è collegata strettamente a quella delle lucertole, nome comune dei rettili appartenenti al sottordine Sauria, con cui costituiscono l'ordine Squamata. Nelle zone temperate quando arriva l'inverno i serpenti, inadatti a vivere in un clima freddo, si abbandonano a una sorta di coma letargico fino alla fine della stagione fredda. Secondo un'analisi statistica di ScienceAlert del 28 febbraio 2018, dal titolo "Deadliest creatures worldwide by annual number of human deaths as of 2018", i serpenti sono tra gli animali che ogni anno provocano maggiori morti umane. Precisamente i serpenti si trovano al terzo posto, dopo le zanzare e gli stessi esseri umani, e a seguire i cani al quarto posto.

Ofidi ( approfondimento) m pl

(zoologia) , (erpetologia) } sottordine di rettili con le squame conosciuti come serpenti; la sua classificazione scientifica è Ophidia ( tassonomia)

Sillabazione

o | fì | di

Etimologia / Derivazione

dal latino scientifico Ophidia che deriva dal greco cioè "serpente"

Sinonimi

serpenti

Iponimi

Viperidi (vipere), Colubridi

Iperonimi