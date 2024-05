agevolare favorire

Verbo

Transitivo

aiutare (vai alla coniugazione)

dare aiuto, soccorrere, assistere poche persone sanno come aiutare... impegno verso qualcuno e/o per qualcosa quel bambino, pur se ancora piccolo, vuole aiutare i propri genitori intento precipuo in qualcosa per un fine o un progetto spesso di beneficio è possibile accettare che soltanto pochi vogliano aiutare ! favorire aiutandoli ha loro risolto parecchi problemi accordo amichevole e/o impiego per un compito in merito al buon senso comune scusi... gentilmente, potrebbe aiutarmi dare consenso e comportarsi e/o agire conseguentemente si fida di me quindi so che posso aiutarlo (per estensione) comportarsi con bontà e giustizia qualcuno impedirebbe persino che altri aiutino (per estensione) compiere buone azioni il proposito di aiutare può essere infinito

Sillabazione

a | iu | tà | re

Pronuncia

IPA: /aju'tare/

Etimologia / Derivazione

dal latino adiutare, derivazione di adiuvare ossia aiutare

Sinonimi

affiancare, assistere, coadiuvare, collaborare, cooperare, soccorrere,sorreggere, sostenere, spalleggiare,

( per estensione ) agevolare, assecondare, beneficiare, facilitare, favorire, giovare,secondare, stimolare

agevolare, assecondare, beneficiare, facilitare, favorire, giovare,secondare, stimolare dare aiuto, dar mano, dare una mano, appoggiare, , dare manforte, porgere aiuto, prestare aiuto

(gergale) compiere buone azioni





Contrari

abbandonare, avversare, boicottare, combattere, contrastare, danneggiare, impedire, intralciare, mettere il bastone tra le ruote, nuocere, ostacolare, osteggiare, rallentare,

( senso figurato ) opprimere

opprimere (senso figurato) (gergale) spodestare

Parole derivate

aiutarsi

Termini correlati

( per estensione ) curare

curare cura

creanza

odio, crudeltà

altruismo

amicizia, rapporto, relazione, sociale

responsabilità

amore

esserci

etica

Varianti

(antico) atare, adiutare

Proverbi e modi di dire