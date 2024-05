Le Africane di Windhoek

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: La Namibia, ufficialmente Repubblica della Namibia (ingl. Republic of Namibia, ted. Republik Namibia, af. Republiek van Namibië), è uno Stato dell'Africa meridionale, la cui capitale è Windhoek. Confina a nord con l'Angola e lo Zambia, ad est con il Botswana ed a sud con il Sudafrica; ad ovest si affaccia sull'Oceano Atlantico. Con una popolazione totale di circa 2 700 000 abitanti ed un'estensione complessiva di 825 418 km², la Namibia si colloca al secondo posto (dopo la Mongolia) fra gli Stati sovrani al mondo con la minore densità di popolazione (3,3 abitanti/km²). Gran parte del territorio del paese è costituito dalle distese aride del deserto del Namib e del Kalahari. Il nome di Namibia, che deriva dal deserto del Namib, la vasta area che caratterizza gran parte del Paese, fu scelto come etimo neutrale per evitare diatribe tra le varie etnie. È uno dei Paesi più giovani del continente africano, avendo ottenuto solo nel 1990 l'indipendenza dal Sudafrica, dal quale era amministrata.

namibiano m sing

(geografia) che è attinente alla Namibia

Sostantivo

namibiano m sing

abitante della Namibia

Sillabazione

na | mi | bià | no

Pronuncia

IPA: /nami'bjano/

Etimologia / Derivazione

deriva da Namibia