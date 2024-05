Adesso per i Londinesi

Inglese

Avverbio

now

adesso, attualmente, ora allora

Preposizione

now

adesso che, ora che We can play now that it has stopped raining.: Possiamo giocare ora che ha smesso di piovere.

Sostantivo

now inv

il presente She is living in the now.: Lei vive nel presente.

Sillabazione

now

Pronuncia

IPA: /na/