Acquavite di vinacce

Sostantivo

Curiosità su: La grappa è un distillato di vinaccia, ricavato da uve prodotte, vinificate e distillate esclusivamente in Italia o nella Svizzera italiana, in quanto esiste un accordo giuridico tra UE e Confederazione Elvetica. Non bisogna confondere la grappa, che è un distillato di vinacce fermentate, con l'acquavite d'uva, che è un distillato di mosto. Allo stesso modo, la grappa non è un distillato di vino (brandy se invecchiato in legno e cognac o armagnac se francese). Quindi distillato di vinacce, distillato di mosto (d'uva) e distillato di vino sono tre bevande alcoliche diverse. Per legge comunitaria (reg. CE 110/2008-all. III) il termine "grappa" è un'indicazione geografica protetta (art. 16) del solo stato membro Italia (cioè non è un termine generico ma è una denominazione tutelata): ne discende che nessun altro paese UE può usare questa designazione. Questo non significa che, come succede, altre nazioni UE non possano produrre acquavite da vinacce fermentate: però non possono denominarla "grappa".

grappa ( approfondimento) f sing (pl.: grappe)

(gastronomia) bevanda fortemente alcolica ricavata dalla distillazione delle vinacce (architettura) (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) sbarra metallica che alle estremità presenta delle piegature, utilizzata per tenere uniti gli elementi di una struttura

Sillabazione

gràp | pa

Pronuncia

IPA: /'grappa/

Etimologia / Derivazione

(termine dell'edilizia) dal francese grappe ‘grappolo’, anticamente ‘uncino, raspo d’uva’, che è dal francone * krappa ‘uncino’

dal francese ‘grappolo’, anticamente ‘uncino, raspo d’uva’, che è dal francone * ‘uncino’ (bevanda alcolica) dal lombardo grapa ‘graspo’; cf. graspa nel Triveneto.

Alterati