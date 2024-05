Ci vuole per essere equilibrati

Sostantivo

Curiosità su: Misura – sistema di misurazione Misura – in matematica, funzione che quantifica l'estensione di un dato insieme Misura – in geometria, la vera dimensione lineare o angolare ottenuta da una o più operazione di costruzioni geometriche Misura – in matematica, risultato dell'operazione di misurazione (nel linguaggio corrente la misurazione è spesso detta "misura"). Misura – in musica, gruppo di note o pause, per una durata definita. Misura – indice di una dimensione del capo di abbigliamento (ad esempio la taglia). Misura – marchio commerciale di Colussi Misura della distanza con il sonar – misuratore elettroacustico della distanza di un semovente navale

misura ( approfondimento) f sing (pl.: misure)

(matematica) funzione che assegna un numero reale a sottoinsiemi di un dato insieme per rendere quantitativa la nozione della loro estensione (geometria) (fisica) (chimica) risultato dell'operazione di misurazione (musica) gruppo di note o pause di durata definita

Voce verbale

misura

terza persona singolare dell'indicativo presente di misurare la positività al COVID-19 si rileva con un tampone che misura il virus circolante in gola o nelle narici

la pressione si misura, appena alzati e alla sera, non dopo aver mangiato, con lo sfignomanometro manuale o elettrico seconda persona dell'imperativo di misurare

Sillabazione

mi | sù | ra

Pronuncia

IPA: /mi'zura/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino, mensura, derivazione di mensus participio passato di metiri ossia "misurare"

Citazione

Sinonimi

misurazione, determinazione della grandezza, valutazione quantitativa, rilevamento

( per estensione ) dimensione, formato, grandezza, lunghezza, larghezza, estensione, superficie, volume, capacità, peso; taglia, numero; grado, livello, proporzione; dose, quantità, porzione

dimensione, formato, grandezza, lunghezza, larghezza, estensione, superficie, volume, capacità, peso; taglia, numero; grado, livello, proporzione; dose, quantità, porzione ( senso figurato ) criterio di valutazione, metro, regola, norma, parametro, canone

criterio di valutazione, metro, regola, norma, parametro, canone ( senso figurato ) limite, tetto

limite, tetto (di comportamento) moderazione, equilibrio, autocontrollo, continenza, moderatezza, temperanza, discrezione

moderazione, equilibrio, autocontrollo, continenza, moderatezza, temperanza, discrezione disposizione, provvedimento, risoluzione, ordine

(musica) battuta

battuta (metrica) metro

metro (sport::nel pugilato e nella scherma) distanza di combattimento.

distanza di combattimento. ( abbigliamento ) taglia

taglia (spesa oculata) parsimonia

parsimonia valuta quantitativamente, determina le dimensioni; calcola l’estensione; pesa; cronometra

( senso figurato ) stima, valuta, giudica, considera, soppesa, pondera

stima, valuta, giudica, considera, soppesa, pondera (di abito, calzatura) prova, indossa

prova, indossa ( senso figurato ) controlla, limita, contiene, modera, equilibra, dosa

controlla, limita, contiene, modera, equilibra, dosa ha la misura, si estende

Contrari

contromisura, dismisura, esagerazione, eccesso

Parole derivate

misurino, oltremisura, dismisura

Termini correlati

misurare

