Variamente colorate

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Variamente colorate' è 'Iridate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRIDATE

Perché la soluzione è Iridate? Le superfici iridate presentano una varietà di colori che cambiano a seconda dell'angolazione della luce e dell'osservatore. Questi effetti visivi sono dovuti a uno strato sottile di materiali che rifrangono e diffondono la luce, creando un aspetto cangiante e brillante. La loro bellezza e complessità le rendono molto apprezzate in gioielleria e design. La caratteristica di essere variamente colorate si collega direttamente alla capacità di rifrazione della luce, che genera un gioco di colori mutevoli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Variamente colorate". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Variamente colorate nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Iridate

La soluzione associata alla definizione "Variamente colorate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Variamente colorate" conferma che la soluzione 'Iridate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Iridate

I Imola R Roma I Imola D Domodossola A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Variamente colorate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Iridate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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