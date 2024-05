Valle del Torinese

Sloveno

Sostantivo

suša f (non numerabile)

(meteorologia) siccità

Sillabazione

su | ša

Pronuncia

IPA: /sua/