È uno che può dare lezioni

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È uno che può dare lezioni' è 'Professore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROFESSORE

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Perché la soluzione è Professore? Un PROFESSORE è una figura che possiede la capacità di trasmettere conoscenze e competenze agli studenti attraverso spiegazioni chiare e approfondite. La sua presenza in un contesto educativo implica un ruolo di guida e di stimolo alla crescita intellettuale. La sua autorità deriva dalla formazione e dalla preparazione nel campo di insegnamento, che gli consente di condividere sapere e di facilitare l'apprendimento. La sua funzione è fondamentale per lo sviluppo del patrimonio culturale e delle competenze di una comunità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È uno che può dare lezioni". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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È uno che può dare lezioni nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Professore

La definizione "È uno che può dare lezioni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È uno che può dare lezioni" conferma che la soluzione 'Professore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Professore

P Padova R Roma O Otranto F Firenze E Empoli S Savona S Savona O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È uno che può dare lezioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Professore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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