È uno che può dare lezioni
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È uno che può dare lezioni' è 'Professore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PROFESSORE
Perché la soluzione è Professore? Un PROFESSORE è una figura che possiede la capacità di trasmettere conoscenze e competenze agli studenti attraverso spiegazioni chiare e approfondite. La sua presenza in un contesto educativo implica un ruolo di guida e di stimolo alla crescita intellettuale. La sua autorità deriva dalla formazione e dalla preparazione nel campo di insegnamento, che gli consente di condividere sapere e di facilitare l'apprendimento. La sua funzione è fondamentale per lo sviluppo del patrimonio culturale e delle competenze di una comunità.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È uno che può dare lezioni". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
È uno che può dare lezioni nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Professore
La definizione "È uno che può dare lezioni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È uno che può dare lezioni" conferma che la soluzione 'Professore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Professore
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È uno che può dare lezioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Professore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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