La Soluzione ♚ Una storica villa romana La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TORLONIA .

Curiosità su Una storica villa romana: Villa Torlonia è un parco con un complesso di edifici, sito nel quartiere Nomentano a Roma. Già proprietà della famiglia Torlonia, fu residenza di Mussolini, e dal 1978 è un parco pubblico. I suoi edifici storici ospitano i musei di Villa Torlonia. Ha l'ingresso principale in Via Nomentana, altri due ingressi in Via Lazzaro Spallanzani, ed è delimitata da Via Siracusa, Via di Villa Massimo e Via Alessandro Torlonia.

