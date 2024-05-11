Lo è una roccia facilmente sfaldabile

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è una roccia facilmente sfaldabile' è 'Scistosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCISTOSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è una roccia facilmente sfaldabile" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è una roccia facilmente sfaldabile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Scistosa? La parola scistosa si riferisce a una roccia caratterizzata da una particolare fragilità, che si sfalda facilmente sotto pressione o con piccoli sforzi. Questo tipo di roccia si distingue per la sua struttura che permette di dividerla in lastre sottili e regolari senza molta fatica. La sua composizione e tessitura la rendono particolarmente fragile, facilitando il distacco di frammenti. La proprietà principale di questa roccia la rende adatta a specifici usi in edilizia o decorazione.

Quando la definizione "Lo è una roccia facilmente sfaldabile" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è una roccia facilmente sfaldabile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scistosa:

S Savona C Como I Imola S Savona T Torino O Otranto S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è una roccia facilmente sfaldabile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

