Una gru usata in Tv

Sostantivo

Curiosità su: La giraffa (Giraffa Brisson, 1762) è un genere di mammifero artiodattilo. Originaria dell'Africa, è il più alto animale terrestre, nonché il più grande ruminante esistente. Tradizionalmente il genere contiene una singola specie, Giraffa camelopardalis L., con nove sottospecie. Tuttavia, secondo alcuni studiosi il genere va diviso in più specie diverse (v. sotto per i dettagli). Sono inoltre state descritte sette specie estinte conosciute da fossili. Le principali caratteristiche distintive delle giraffe sono il collo e le zampe estremamente allungate, per questo è ritenuto dagli specialisti un “capolavoro di ingegneria”, soprattutto per la capacità di gestire la pressione all’interno dei loro vasi sanguigni; gli ossiconi, simili a corna, sul capo; grandi occhi neri con ciglia lunghe e il suo caratteristico mantello a macchie che varia da sottospecie . L'animale è classificato nella famiglia Giraffidae, insieme al suo parente vivente più prossimo, l'okapi.

giraffa ( approfondimento) f sing (pl.: giraffe)

(zoologia) (mammalogia) mammifero erbivoro africano dell'ordine degli Artiodattili, famiglia dei Giraffidi, che può superare i cinque metri di altezza e la tonnellata di peso, dal mantello e munito di arti e collo lunghi, lingua di colore blu e piccole corna ricoperte di pelle (ossiconi) pezzato di colore bruno su fondo beige; la sua classificazione scientifica è giraffa camelopardalis ( tassonomia) la giraffa è un ruminante (zoologia) mammifero appartenente al genere Giraffa (con iniziale maiuscola) genere appartenente alla famiglia dei Giraffidi (senso figurato) persona alta e magra o con il collo lungo (cinema) (televisione) lunga asta microfonica utilizzata per avvicinare un microfono alla testa degli attori durante una ripresa

Sillabazione

gi | ràf | fa

Pronuncia

IPA: /di'raffa/

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal francese giraffe, attualmente sostituito da girafe, derivato a sua volta dall'arabo (zarafah)

Sinonimi

(antico) camelopardo

camelopardo ( senso figurato ) spilungone

spilungone (cinema, tv) carrello mobile

Contrari

(senso figurato) nanerottolo

Parole derivate

( zoologia ) giraffidi, Giraffidi

giraffidi, Giraffidi (televisione) giraffista

Termini correlati

( zoologia ) okapi

okapi (cinema) microfono, blooper

Alterati

( diminutivo ) giraffina

giraffina (accrescitivo) giraffona

Iperonimi

(zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, omotermo, omeotermo, (classe) mammifero, (superordne) euterio, placentato, (ordine) artiodattilo, ungulato, ruminante, (famiglia) giraffide

Proverbi e modi di dire