Una dote dei felini

Inglese

Sostantivo

Curiosità su: Nelle scienze motorie, l'agilità o scioltezza è la capacità di cambiare in modo efficiente la posizione del corpo, e richiede l'integrazione di capacità motorie isolate, utilizzando una combinazione di equilibrio, coordinazione, velocità, riflessi, forza e resistenza. L'agilità è la possibilità di cambiare la direzione del corpo in modo efficiente ed efficace e per raggiungere questo scopo richiede una combinazione di: bilanciamento - la capacità di mantenere l'equilibrio da fermo o in movimento (cioè per non cadere) attraverso l'azione coordinata delle nostre funzioni sensoriali (occhi, orecchie e gli organi propriocettivi nelle nostre articolazioni); equilibrio statico - la capacità di mantenere il baricentro sopra la base di appoggio in una posizione stazionaria; equilibrio dinamico - la capacità di mantenere il bilanciamento con il movimento del corpo; velocità - la capacità di spostare tutto o parte del corpo rapidamente; forza - la capacità di un muscolo o gruppo muscolare di superare una resistenza; ed infine, coordinazione - la capacità di controllare il movimento del corpo in cooperazione con funzioni sensoriali del corpo (ad esempio, nell'afferrare una palla [palla, mano e coordinazione dell'occhio]).

agility