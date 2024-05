È uguale a in contanti

Sostantivo

Curiosità su: Johnny Cash (nato J. R. Cash; Kingsland, 26 febbraio 1932 – Nashville, 12 settembre 2003) è stato un cantautore, chitarrista, attore, scrittore e poeta statunitense. Soprannominato "The Man in Black", in virtù della sua preferenza per gli abiti neri, Johnny Cash è ritenuto uno dei più influenti cantautori del XX secolo oltre ad essere uno dei più popolari, con vendite stimate di circa 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Nella sua carriera si è imposto come una delle figure più rappresentative nell'ambito della cultura di massa statunitense ed ha inoltre spaziato in numerosi altri campi oltre a quello musicale, tra i quali la poesia, la scrittura e il cinema. Assieme al suo gruppo di supporto, i The Tennessee Three, Cash si impose come il principale "cantastorie" della sua epoca, incidendo numerosi brani di grande successo tra i quali I Walk the Line, Folsom Prison Blues, Ring of Fire, Get Rhythm, Man in Black e The Man Comes Around.

(forestierismo) (economia) (commercio) (finanza) denaro in contanti, oggetto di desiderio e con cui hanno a fare i rapper ("non mi è mai mancato nulla a parte il cash" - Figli di papà, Sfera Ebbasta)

kesch

Letteralmente cassa, dall'inglese cash, denaro contante, contanti o in contanti