sveglie attente

Sostantivo, forma flessa

deste f

femminile plurale di desto

Sillabazione

dé | ste

Pronuncia

IPA: /'deste/

Etimologia / Derivazione

vedi desto