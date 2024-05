Spunto che anima la scena

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Una ball gag è un tipo di bavaglio costituito da una palla di circa 4 cm di diametro e da un laccio che si chiude dietro la testa. Nell'uso la palla viene infilata dietro i denti, con i lacci che girano intorno alla testa per tenerla ferma. Se la palla è molto grande può essere difficile inserirla e toglierla. Ne esistono alcune che sono cave e con fori adeguati al passaggio dell'aria e che evitano il rischio di soffocamento. È un oggetto che viene spesso usato nei giochi erotici a sfondo BDSM. In questo caso il Master o la Mistress (cioè l'elemento dominante nel rapporto bdsm), sottopongono a questa pratica il proprio, o la propria sub (l'elemento sottomesso).

gag f inv

(teatro) sketch teatrale

Sillabazione

lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

"interpolazione fatta da un attore nella sua parte"

