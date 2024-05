Software che permette l uso di una periferica

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Inglese

Sostantivo

Curiosità su: Amelia Fiona Jessica Driver, detta Minnie (Londra, 31 gennaio 1970), è un'attrice britannica, candidata al premio Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 1998 per Will Hunting - Genio ribelle.

driver

guidatore (elettronica) (informatica) driver

Sostantivo

driver ( approfondimento) m inv

conducente di un veicolo (forestierismo) (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) programma che riconosce e fa funzionare una periferica (ippica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (sport) mazza da golf

Sillabazione

dri | ver

Pronuncia

IPA: /'drajver/

Etimologia / Derivazione

deriva dall'inglese driver cioè "chi spinge o guida o colpisce"

Sinonimi

fantino

Termini correlati