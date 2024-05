Snocciolare un verbo

Verbo

Transitivo

Curiosità su: Ray Charles Robinson (Albany, 23 settembre 1930 – Beverly Hills, 10 giugno 2004) è stato un cantante e pianista statunitense, considerato uno dei pionieri della musica soul. Perse completamente la vista all'età di sei anni, forse a causa di un glaucoma. Seppe coniugare sonorità diverse, dal rhythm and blues alla musica country, dal Vocal jazz al piano blues fino al soul blues. Il brano Georgia on My Mind è stato il suo maggior successo. Nel 1990 partecipò, classificandosi al secondo posto, al Festival di Sanremo dove interpretò in coppia con Toto Cutugno la canzone Gli amori. Il suo ultimo contributo alla musica è stato la produzione di un disco di duetti con B.B. King, Elton John, Norah Jones e Johnny Mathis. The Genius - come era stato soprannominato per il suo grande talento artistico, nel 1980 apparve nel film The Blues Brothers. Frank Sinatra lo chiamò "l'unico vero genio nel nostro campo". Nel 2004, Rolling Stone Magazine lo nominò 10º tra i 100 più grandi artisti di tutti i tempi e 2º nella classifica del 2008 dei 100 più grandi cantanti di sempre.

coniugare (vai alla coniugazione)

unire in matrimonio, celebrare e sancire l'unione matrimoniale tra due persone i due promessi furono infine coniugati nella chiesa cittadina far coesistere in modo equilibrato due o più cose o attività, in modo che non si prevarichino o influenzino negativamente a vicenda è sempre difficile coniugare il lavoro e la vita privata (grammatica) elencare, oralmente o per iscritto, le forme flesse di un verbo coniugare il verbo "cuocere" al passato remoto dell'indicativo

studiavano la grammatica spagnuola: coniugavano dei verbi a mezza voce, interrompendosi a ogni tempo per darsi dei baci (Edmondo de Amicis, Sull'Oceano, cap 6)

Sillabazione

co | niu | gà | re

Pronuncia

IPA: /konju'gare/

Etimologia / Derivazione

dal latino coniugare, infinito presente attivo di coniugo, ovvero "mettere insieme, unire in matrimonio"

Sinonimi

(unire in matrimonio) sposare

(far coesistere in modo equilibrato) conciliare

(elencare le forme flesse di un verbo) flettere, declinare

Parole derivate

(riflessivo) coniugarsi

Termini correlati