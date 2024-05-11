Scoprì le cascate Vittoria
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Scoprì le cascate Vittoria' è 'Livingstone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LIVINGSTONE
Perché la soluzione è Livingstone? Livingstone è famoso per aver scoperto le cascate Vittoria, un’immensa cascata situata nell’Africa australe, al confine tra Zambia e Zimbabwe. La sua esplorazione ha portato alla luce questa meraviglia naturale, che rappresenta uno dei fenomeni più spettacolari del continente. La scoperta ha suscitato grande interesse internazionale, contribuendo a conoscere meglio quella regione e attirando visitatori da tutto il mondo. La sua impresa rimane un esempio di coraggio e curiosità scientifica.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scoprì le cascate Vittoria". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Scoprì le cascate Vittoria nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Livingstone
Questa pagina è dedicata alla definizione "Scoprì le cascate Vittoria" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scoprì le cascate Vittoria" conferma che la soluzione 'Livingstone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Livingstone
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scoprì le cascate Vittoria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Livingstone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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