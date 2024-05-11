Scoprì le cascate Vittoria

Home / Soluzioni Cruciverba / Scoprì le cascate Vittoria

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Scoprì le cascate Vittoria' è 'Livingstone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIVINGSTONE

Perché la soluzione è Livingstone? Livingstone è famoso per aver scoperto le cascate Vittoria, un’immensa cascata situata nell’Africa australe, al confine tra Zambia e Zimbabwe. La sua esplorazione ha portato alla luce questa meraviglia naturale, che rappresenta uno dei fenomeni più spettacolari del continente. La scoperta ha suscitato grande interesse internazionale, contribuendo a conoscere meglio quella regione e attirando visitatori da tutto il mondo. La sua impresa rimane un esempio di coraggio e curiosità scientifica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scoprì le cascate Vittoria". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Scoprì le cascate Vittoria nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Livingstone

Questa pagina è dedicata alla definizione "Scoprì le cascate Vittoria" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scoprì le cascate Vittoria" conferma che la soluzione 'Livingstone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Livingstone

L Livorno I Imola V Venezia I Imola N Napoli G Genova S Savona T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scoprì le cascate Vittoria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Livingstone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Celebre medico ed esploratore scozzeseL esploratore scozzese raggiunto da StanleyForma le Cascate VittoriaCascate a cavallo tra USA e CanadaCosì è una vittoria incontrastataFiume nordamericano famoso per le grandiose cascateAmbita vittoria nel tennis