Satellite di Marte

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Satellite di Marte' è 'Deimos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEIMOS

Perché la soluzione è Deimos? Deimos è uno dei due satelliti naturali di Marte, caratterizzato da una forma irregolare e dimensioni ridotte rispetto al suo compagno Phobos. La sua superficie è coperta da crateri e detriti, testimonianza di un passato segnato da impatti e processi geologici. Orbitando a circa 23.500 chilometri dal pianeta rosso, Deimos completa una rivoluzione in circa 30 ore. La sua scoperta risale al 1877, grazie all'astronomo Asaph Hall, che osservò i corpi celesti dall'osservatorio di Washington.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Satellite di Marte". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Satellite di Marte nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Deimos

Se la definizione "Satellite di Marte" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Satellite di Marte" conferma che la soluzione 'Deimos' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Deimos

D Domodossola E Empoli I Imola M Milano O Otranto S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Satellite di Marte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Deimos' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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