GOTA

Curiosità e Significato di Gota

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Gota, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gota? Gota indica il colpo lieve dato con la mano, come uno schiaffo o una carezza, a seconda del tono e della forza impiegata. È un termine che esprime il gesto di toccare o colpire in modo delicato o deciso, spesso usato in contesti colloquiali per descrivere un tocco rapido e sottile sulla gola o sul viso. Un esempio di come le parole racchiudano sfumature di emozioni e gesti quotidiani.

Come si scrive la soluzione Gota

Stai cercando la risposta alla definizione "Riceve schiaffi e carezze"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

O Otranto

T Torino

A Ancona

A K A A R N Mostra soluzione



