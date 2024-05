Può essere scelto ma non sorteggiato

Sostantivo

Curiosità su: Un tiratore scelto (soprannominato anche cecchino o scout) è una persona addestrata ed equipaggiata per colpire con precisione bersagli molto distanti. In ambito militare è fornito di un fucile ad alto potenziale con un mirino telescopico (fucile di precisione), che gli permette di ingaggiare bersagli a distanze dell'ordine di svariate centinaia, se non migliaia di metri. La dotazione prevede spesso anche arma corta, pugnale e altre armi di supporto quali esplosivi o puntatori per il coordinamento di attacchi guidati. I tiratori vengono addestrati in pratiche come il camuffamento, la ricognizione, l'infiltrazione e l'osservazione. I tiratori scelti ricoprono un ruolo decisivo nella guerriglia urbana e nelle giungle.

tiratore

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (militare) (armi) chi maneggia armi da getto (sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (tessitura) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ti | ra | tò | re

Pronuncia

IPA: /tira'tore/

Etimologia / Derivazione

deriv da tirare