Può essere massiccio o zecchino

Aggettivo

Curiosità su: L'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è Au (dal latino aurum). È un metallo di transizione tenero, pesante, duttile, malleabile di colore giallo, dovuto all'assorbimento delle lunghezze d'onda del blu dalla luce incidente. Inattaccabile dalla maggior parte dei composti chimici, reagisce in pratica solo con l'acqua regia e con lo ione cianuro. Con il mercurio forma un'amalgama, ma non un composto chimico. Si trova allo stato nativo sotto forma di pepite, grani e pagliuzze nelle rocce e nei depositi alluvionali. È stato adoperato fin dall'antichità per coniare monete e, prima dell'avvento della moneta fiat (latino per "sia fatta", cioè creata dal nulla, com'è quella odierna) è stato usato come controvalore per le emissioni valutarie degli Stati, come avveniva all'interno del cosiddetto gold standard. Si usa inoltre in gioielleria, odontoiatria e nell'industria elettronica. Il suo codice ISO come valuta è XAU (controvalore per oncia di metallo).

oro ( approfondimento) inv

(colori) (fisica) di colore giallo splendente, usato posposto al nome: evidenziatore oro, biondo oro; (raro) fatto d'oro: decorazione oro, arazzo oro; (economia) associato a una moneta, si intende "convertibile in oro": franchi oro, sterline oro, e così via; (senso figurato) "ambrato"

Sostantivo

oro ( approfondimento) m sing (pl.: ori)

(chimica) (mineralogia) (metallurgia) elemento chimico solido, facente parte del gruppo dei metalli del gruppo d, avente numero atomico 79, peso atomico 196,9665 e simbolo chimico Au. Ha un peso specifico elevato di 19,3 g/cm3, è poco reattivo, è presente in natura specialmente allo stato nativo in forma di cristalli arborescenti, pagliuzze o polvere: oro nativo, oro in grani; (tecnologia) metallo prezioso di colore giallo brillante, molto duttile e malleabile; è usato in lega con altri metalli per monili e monete, raramente è usato puro proprio per l'estrema malleabilità; trova impiego anche per la produzione di alcune opere d'arte per la doratura ornamentale, di ponti dentali e di rivestimenti protettivi in grado di riflettere la luce infrarossa e visibile, per l'elettroforesi in diagnostica medica e nei contatti elettrici per aumentarne la resistenza alla corrosione oro grezzo , oro lavorato , oro massiccio , oro battuto , oro filato , oro placcato ;

, , , , , ; oro azzurro : lega di oro e più del 25% di ferro;

: lega di oro e più del 25% di ferro; oro basso , oro di bassa lega : lega con meno del 75% di oro;

, : lega con meno del 75% di oro; oro bianco : nome di diverse leghe di oro e altri metalli dal colore bianco;

: nome di diverse leghe di oro e altri metalli dal colore bianco; oro di Napoli : lega con meno del 50% di oro;

: lega con meno del 50% di oro; oro doublé : oro placcato;

: oro placcato; oro fino , oro di coppella , oro zecchino : oro puro come lo zecchino, la moneta d'oro in circolazione nella Repubblica di Venezia nel Cinquecento;

, , : oro puro come lo zecchino, la moneta d'oro in circolazione nella Repubblica di Venezia nel Cinquecento; oro foglia morta : lega di oro e 3/10 di argento;

: lega di oro e 3/10 di argento; oro giallo : oro puro;

: oro puro; oro grigio : lega di oro e 15-20% di ferro;

: lega di oro e 15-20% di ferro; oro in libretto : pacchetto di foglie d'oro;

: pacchetto di foglie d'oro; oro inglese bianco : lega di oro, argento e rame di colore bianco;

: lega di oro, argento e rame di colore bianco; oro roseo : lega di oro, argento e rame in proporzioni variabili e dal colore variabile dal giallo al rosso;

: lega di oro, argento e rame in proporzioni variabili e dal colore variabile dal giallo al rosso; oro verde acqua : lega di oro e 1/4 di argento;

: lega di oro e 1/4 di argento; oro in conchiglia : polvere d'oro mescolata con gomma utilizzata in pittura o in ceramica, anticamente veniva disposta in una conchiglia da cui il nome;

: polvere d'oro mescolata con gomma utilizzata in pittura o in ceramica, anticamente veniva disposta in una conchiglia da cui il nome; oro liquido : sospensione finissima di oro in olio o altro liquido utilizzato in ceramica;

: sospensione finissima di oro in olio o altro liquido utilizzato in ceramica; pasta d'oro: soprattutto in estremo-Oriente, composto lavorato e poi "ridotto" ad oggetto prezioso (araldica) l' oro è uno smalto araldico di colore giallo o oro. Nella rappresentazione monocromatica è simbolizzato dalla punteggiatura: abitualmente i punti sono disposti in quinconce (economia) bene usato come mezzo di scambio; conservato sotto forma di lingotti di metallo puro rappresenta la riserva aurea delle banche centrali a garanzia del controvalore della moneta cartacea emessa: quotazione dell' oro ;

; oro carta : mezzo di finanziamento messo a disposizione dal Fondo Monetario Internazionale ad alcune banche associate;

: mezzo di finanziamento messo a disposizione dal Fondo Monetario Internazionale ad alcune banche associate; oro moneta: l'oro utilizzato come unità valutaria; (colore) giallo brillante: l'oro non passa mai di moda; (estensione) materiale o lega simile all'oro: oro di Bologna , oro falso , oro matto : lega di rame e altri metalli che è di color oro, conosciuta anche come similoro;

, , : lega di rame e altri metalli che è di color oro, conosciuta anche come similoro; oro musivo : pigmento giallo a base di bisolfuro di stagno e usato come surrogato dell'oro in alcune decorazioni; è conosciuto anche come porporina;

: pigmento giallo a base di bisolfuro di stagno e usato come surrogato dell'oro in alcune decorazioni; è conosciuto anche come porporina; oro degli sciocchi: sinonimo dispregiativo di pirite (estensione) usato in alcune locuzioni per indicare un materiale prezioso: oro bianco : il cotone;

: il cotone; oro nero : il petrolio o il carbone;

: il petrolio o il carbone; oro verde: il legname o il caffè; (estensione) denaro, ricchezza: navigare nell'oro , nuotare nell'oro , e così via: essere molto ricco;

, , e così via: essere molto ricco; schiavo dell'oro: persona che pensa solamente ad arricchirsi; (sport) onorificenza assegnata al vincitore di una gara, specialmente olimpica; medaglia d'oro: ha vinto l'oro nel salto triplo; (senso figurato) verità, certezza, cosa di valore o degna di fede, specialmente nella locuzione superlativa "oro colato" (letteralmente "oro puro") che spesso è usata in frasi negative: quello che ha detto è oro per me ;

; non prendere per oro colato quello che trovi scritto su e sugli altri progetti Wikimedia; (senso figurato) locuzione d'uso comune con vari significati, vedi d'oro; per gli usi al plurale, vedi ori;

Voce verbale

oro

prima persona singolare dell' indicativo presente di orare

Sillabazione

ò | ro

Pronuncia

IPA: /'ro/

Etimologia / Derivazione

(metallo prezioso) derivato dal latino volgare orum , disceso dal latino aurum , proveniente dal protogreco antico ayros . La radice di origine indoeuropea è aus-

derivato dal latino volgare , disceso dal latino , proveniente dal protogreco antico . La radice di origine indoeuropea è (voce verbale) vedi orare

Citazione

Sinonimi

(per estensione) ricchezza, denaro, soldi, quattrini, averi

Parole derivate

(metallo prezioso) dorato, doratura, orafo, orefice

dorato, doratura, orafo, orefice (colore) indorato, orata

Termini correlati

(elemento chimico) aurato, aurico, auroso

aurato, aurico, auroso ( metallo prezioso) aureo, aureola, aurico, aurifero, auro, carato, pepita, zecchino

aureo, aureola, aurico, aurifero, auro, carato, pepita, zecchino (colore) aurato, aurora

aurato, aurora (voce verbale)

oratore, orazione

Varianti

(metallo prezioso) auro, or

Iperonimi

( colori ) colore

colore (chimica) metallo

Da non confondere con

limone

giallo

Proverbi e modi di dire

(metallo prezioso)

Tutto è fumo e vento, fuorché l'oro e l'argento.

non è tutto oro ciò che luccica: non ci si deve lasciar ingannare dalle apparenze;

(economia)

vale tanto oro quanto pesa : detto di persona di grande valore;

: detto di persona di grande valore; nemmeno per tutto l' oro del mondo : si dice quando si è risoluti a non compiere un'azione;

: si dice quando si è risoluti a non compiere un'azione; non voler far qualcosa per tutto l' oro del mondo : non voler assolutamente fare qualcosa

: non voler assolutamente fare qualcosa pagare qualcosa a peso d' oro : pagare una certa cosa col controvalore in oro del suo peso;

: pagare una certa cosa col controvalore in oro del suo peso; aver trovato la gallina dalle uova d'oro : aver trovato una fonte di facili guadagni

(senso figurato)