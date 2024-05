Può essere high o in breve hi

Inglese

Sostantivo

Curiosità su: Con alta tecnologia (dall'inglese high tech o high technology, abbreviato anche in hi-tech) si indica la tecnologia al momento più avanzata. Non esiste una "classe di apparecchiature high tech" perché queste variano con il passare del tempo, man mano che la tecnologia progredisce. Il termine high technology comparve per la prima volta nel 1957 in un articolo del quotidiano New York Times che riguardava l'energia atomica in Europa: La sua abbreviazione high tech apparve invece più tardi, nel 1971.

hi-tech

alta tecnologia

Sostantivo

hi-tech

(forestierismo) , (tecnologia) , (ingegneria) alta tecnologia, complesso di prodotti manifatturieri nati alla fine del ventesimo secolo, caratterizzati dal notevole apporto di capitali, ricerca, innovazione e competenze design in "stile hi-tech " per appartamenti, luoghi pubblici, hotel... (per estensione) nel linguaggio colloquiale, elettronica di consumo

Sillabazione

lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

