Possono essere woofer o tweeter

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: L'altoparlante (calco dell'inglese loud-speaker - colui che parla forte o ad alto volume) è un dispositivo elettroacustico (trasduttore) atto a convertire il segnale elettrico audio in onde sonore, facilmente percepibili dall'udito (tipicamente, la musica, il parlato e i suoni ambientali, pre-registrati o diretti) anche a grande distanza, in ambienti chiusi o aperti. In pratica, è il componente principale dei diffusori acustici e delle cuffie-auricolari, i quali sono costituiti anche da un volume risonante, per accentuare le frequenze medio-basse e basse del altoparlante stesso. Tra i vari tipi, il più diffuso oggi è l'altoparlante magnetodinamico, costituito schematicamente da tre parti: il telaio, che unisce e sorregge gli altri due componenti, il magnete ed il cono diffusore (o capsula o altra forma) compreso della bobina elettrica e delle sospensioni deformabili con le quali è collegato al telaio; al cono è affidato il compito di porre in vibrazione l’aria, seguendo le sollecitazioni del segnale elettrico che proviene dal amplificatore e che scorre nella bobina.

altoparlanti m pl

plurale di altoparlante

Pronuncia

[altopar'lanti]

Sillabazione

al | to | par | làn | ti

Etimologia / Derivazione

vedi altoparlante