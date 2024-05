Ha per capitale Canberra

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Nome proprio

Curiosità su: L'Australia (pronuncia italiana /au'stralja/; in inglese: Australia, pronuncia britannica ['strel], pronuncia locale ['stælj]), ufficialmente Commonwealth dell'Australia, è il sesto Paese del mondo per estensione (7688287 km², in gran parte desertici) e il più grande dell'Oceania. Ha una popolazione di oltre 25 milioni di abitanti, quasi interamente residenti sulle coste. Il Paese si trova nell'emisfero australe, circondato dall'Oceano Indiano a ovest e sud, e dal Pacifico a est. È formata dal Mainland ossia la parte continentale o l'isola principale, la Tasmania e altre isole minori dette Terre remote, quali le Isole Cocos e Keeling, l'Isola di Natale, l'Isola Norfolk, l'Isola di Lord Howe, l'Isola Macquarie (ritenuta parte della Tasmania) e l'isola Heard. Canberra reclama anche il Territorio Antartico Australiano con le sue basi. Dal punto di vista politico l'Australia è una monarchia costituzionale federale. Il capo dello stato è il Re d'Australia Carlo III (anche Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), rappresentato da un governatore generale.

Australia ( approfondimento) f inv

(toponimo) (diritto) stato del Commonwealth con capitale Canberra, composto di se stati e due territori, collocato nell'omonima isola, appartenente al continente denominato Oceania (geografia) insieme all'Oceania uno dei sei continenti della Terra, definito anche nuovissimo continente

Sillabazione

Au | strà | lia

Etimologia / Derivazione

dal latino australis, derivato a sua volta da auster, austri, vento del sud

Parole derivate