Pasti per chi ha fretta

Curiosità su: Snack (in italiano spuntino, merenda, o merendina,) è un termine della lingua inglese che indica una categoria di alimenti industriali dolci e salati, altamente calorici e a basso contenuto nutrizionale. Il termine "merendina", spesso usato come sinonimo di "snack" indica, più nello specifico, un dolcetto confezionato per i bambini e da mangiare a merenda. Gli snack vengono solitamente consumati per soddisfare temporaneamente la fame, fornire una quantità minima di energia per il corpo o semplicemente per soddisfare un piacere personale. Gli spuntini confezionati vengono solitamente classificati come "cibo spazzatura" perché contengono grandi quantità di dolcificanti, conservanti, aromi, condimenti, sale e altri ingredienti saporiti, come cioccolato e arachidi e perché sono privi o carenti di valori nutrizionali. Nel settore alimentare occidentale, gli snack generano enormi profitti all'anno e il loro mercato, che è costantemente in crescita, vede numerose aziende in lotta per dominarlo.

plurale di spuntino

spun | tì | ni

vedi spuntino