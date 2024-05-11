Opposto o sfavorevole

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Opposto o sfavorevole' è 'Contrario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTRARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Opposto o sfavorevole" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Opposto o sfavorevole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Contrario? Un contrario rappresenta un'idea o una qualità opposta a un'altra, spesso in opposizione diretta. È ciò che si oppone o smentisce un concetto, creando un contrasto evidente. La presenza di un contrario aiuta a chiarire il significato di un termine, evidenziando differenze e dualità. In linguistica e logica, conoscere i contrari permette di comprendere meglio le sfumature del linguaggio e le relazioni tra idee.

La definizione "Opposto o sfavorevole" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Opposto o sfavorevole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Contrario:

C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Opposto o sfavorevole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

