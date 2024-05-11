Li odorava chi sveniva

Home / Soluzioni Cruciverba / Li odorava chi sveniva

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Li odorava chi sveniva' è 'Sali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li odorava chi sveniva" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li odorava chi sveniva". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sali? Il profumo intenso di una fragranza forte e persistente poteva essere così avvolgente da far perdere il senso dell’orientamento, tanto da far svenire chi ne veniva a contatto. Questa sensazione di svenimento era spesso associata a un odore molto pungente, capace di sopraffare i sensi. In certe circostanze, l’odore di una sostanza o di un’essenza poteva essere così forte da provocare una reazione fisica immediata, lasciando chi lo percepiva in uno stato di totale svenimento. È come se l’aria stessa si trasformasse in un potente stimolo sensoriale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Li odorava chi sveniva nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Sali

La soluzione associata alla definizione "Li odorava chi sveniva" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li odorava chi sveniva" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Sali:

S Savona A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li odorava chi sveniva" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: C è chi li versa nell acqua prima di fare il bagnoLi odoravano gli svenutiComposti inorganici come calcio, fosforo e magnesioLi governano i pastoriLi trovi anche in farmaciaLi hanno bassi le ballerineLi esercita chi li detieneLi tende chi trama