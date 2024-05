Nucleo antisofisticazioni sigla

Lombardo

Sostantivo

Curiosità su: Nas, pseudonimo di Nasir bin Olu Dara Jones, o semplicemente Nasir Jones, (New York, 14 settembre 1973), è un rapper, produttore discografico, attivista e attore statunitense. È anche un imprenditore con la sua etichetta discografica, la Ill Will Records. Figlio di Olu Dara, Nas ha ottenuto otto dischi di platino e multi-platino consecutivi, vendendo oltre 35 milioni di dischi in tutto il mondo , ed è considerato da molti come il miglior rapper di sempre, alla pari dei soli Biggie Smalls, Tupac Shakur e Jay-Z. Lavora come editore associato della rivista Mass Appeal ed è proprietario di un negozio di sneaker Fila. Ha firmato un contratto con la Mass Appeal Records. La sua carriera musicale inizia nel 1991, come artista presente nell'album dei Main Source Breaking Atoms nella traccia Live at the Barbeque. Il successo critico del suo album d'esordio Illmatic (1994) – spesso considerato il miglior album nella storia del genere – e quello commerciale del secondo It Was Written (1996) – che resta al numero 1 della Billboard 200 per quattro settimane consecutive e ottiene la certificazione di doppio platino in due mesi – lo portano a essere considerato uno dei migliori artisti di New York per poi auto-proclamarsi «Re di New York» e a rivaleggiare con Jay-Z per il trono lasciato vacante dopo l'assassinio di The Notorious B.

nas m inv

(anatomia) naso

Pronuncia

IPA: /ns/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Da non confondere con

nass

Cletto Arrighi, Dizionario milanese-italiano col repertorio italiano-milanese, Hoepli, 1896, pag. 463.