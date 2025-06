Un modo di bollire l uovo nei cruciverba: la soluzione è A La Coque

A LA COQUE

Perché la soluzione è A La Coque? A la coque è un termine francese che indica un metodo di cottura delle uova, in cui vengono bollite brevemente fino a mantenere il tuorlo morbido e cremoso. È una preparazione raffinata, ideale per una colazione leggera o un aperitivo elegante. Questo modo di cucinare l'uovo valorizza semplicità e gusto, rendendolo uno dei metodi più apprezzati in cucina.

