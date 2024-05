misera tapina

Sostantivo

Curiosità su: Marano sul Panaro (Marân in dialetto modenese) è un comune italiano di 5 319 abitanti della provincia di Modena in Emilia-Romagna, sulla sponda sinistra del fiume Panaro (Panèra, in modenese), fa parte dell'Unione Terre di Castelli. Il capoluogo si estende sulle prime colline della provincia modenese, sulle sponde del fiume Panaro che divide il paese dai comuni limitrofi di Savignano sul Panaro e Guiglia. L'abitato si sviluppa per la maggior parte nell'unica zona pianeggiante del territorio comunale mentre il resto del Comune, frazioni incluse, è situato in territorio collinare. Marano si trova a 5 chilometri da Vignola, a 25 chilometri dal capoluogo di provincia Modena e a 35 chilometri dal capoluogo regionale Bologna. Marano sul Panaro è conosciuto nella provincia di Modena per la produzione della ciliegia. Inoltre il comune è noto per le molteplici attività di pollicoltura.

grammo ( approfondimento) m sing (pl.: grammi)

(fisica) unità di misura del Sistema CGS della massa, equivalente a 10-3 kg. Si indica con il simbolo g ed è uguale al peso di un centimetro cubo di acqua distillata.

Sillabazione

gràm | mo

Pronuncia

IPA: /'grammo/

Etimologia / Derivazione

dal francese gramme, a sua volta derivato dal tardo latino gramma, greco µµa "segno inciso"

Sinonimi

( fisica ) grammo-massa

grammo-massa (senso figurato) minimo, briciolo, granello

Parole derivate

centigrammo, chilogrammo, decagrammo, decigrammo, ettogrammo, grammo-atomo, microgrammo, milligrammo, miriagrammo

Termini correlati

-grammo

Iponimi

centigrammo, decigrammo, milligrammo

Iperonimi