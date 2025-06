La migliore scala a poker nei cruciverba: la soluzione è Reale

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La migliore scala a poker' è 'Reale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REALE

Curiosità e Significato di "Reale"

La parola Reale è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Reale.

Perché la soluzione è Reale? La scala reale è la combinazione di carte più alta nel poker, composta da cinque carte consecutive dello stesso seme, che vanno dal 10 all'asso. Rappresenta un traguardo difficile da raggiungere e spesso suscita grande entusiasmo nei giocatori, poiché simboleggia non solo abilità ma anche un pizzico di fortuna. In sostanza, avere una scala reale al tavolo significa essere in una posizione privilegiata per vincere!

Romanzo di VergaL anatra più comuneLa migliore combinazione al tavolo da pokerUna scala al pokerUna scala del pokerUna scala a poker

Come si scrive la soluzione Reale

Hai trovato la definizione "La migliore scala a poker" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

