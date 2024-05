Manca nel black-out

Sostantivo

Curiosità su: Col termine luce (dal latino lux lucis, ant *louk-s, affine al sanscr. roká-, armeno loys, gotico liuhath, ted. Licht, e all’agg. gr. e «brillante, bianco») s'intende la porzione dello spettro elettromagnetico, compresa tra le frequenze di radiazione dall'infrarosso all'ultravioletto, che risulta visibile dall'occhio umano. Tale intervallo, definito spettro visibile, è convenzionalmente compreso tra una lunghezza d'onda di 750 e 380 nanometri, ossia tra una frequenza di 405 e 790 THz. I limiti dello spettro visibile sono simili ma non uguali per tutte le persone. La presenza contemporanea di tutte le lunghezze d'onda visibili, in quantità proporzionali a quelle della luce solare, forma la cosiddetta luce bianca (benché la luce solare sia tendenzialmente giallognola). Se nell'elettromagnetismo classico la luce è descritta come un'onda, l'avvento della meccanica quantistica agli inizi del XX secolo ha mostrato che la luce possiede anche proprietà tipiche delle particelle permettendo di spiegare fenomeni come l'effetto fotoelettrico.

luce ( approfondimento) f sing (pl.: luci)

(fisica) parte di spettro elettromagnetico in grado di essere vista dall'occhio umano grazie ad Einstein, si è scoperto che anche la luce curva in presenza del sole

La luce passa attraverso le finestre

produrre luce (per estensione) l'effetto visivo prodotto Questa stanza ha bisogno di un po' più di luce (architettura) distanza fra i due piedritti di un arco (giurisprudenza) apertura in una parete che consente il passaggio di luce e/o aria, ma non di vista e tantomeno affaccio (art. 900 c.c.) Le luci che si aprono sul fondo del vicino (familiare) (raro) chiarezza improvvisa in merito al pensiero, alla coscienza (per estensione) spirituale, è quella dei primordi del creato la limpida percezione della libertà è come la dolce luce nella notte (religione) il cammino della verità quando non è celata dietro più veli anelare alla luce di Dio riempie il cuore di gioia limpidezza delle pietre preziose (per estensione) effetto del sole, della luna, delle stelle e dei pianeti visibile anche per l'umanità e per le creature viventi la luna riflette la luce del sole (per estensione) luminescenza di lampadine, lumi, candele, ecc la luce di questo lampadario è molto calda

Sillabazione

lù | ce

Pronuncia

IPA: /'lute/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino lux ovvero "luce"

Citazione

Salmo 118,105

|Vangelo secondo Matteo 5,14-15

Sinonimi

chiaro, chiarore, luminosità

raggio, sprazzo, baleno, balenio, brillio, scintillio, sfavillio, sfolgorio, barbaglio, fulgore,

bagliore, barlume, brillantezza, lampo, lucentezza, nitore, splendore

(architettura) luce

luce (di arco) arcata

arcata (di mobile) anta, scomparto, sportello

anta, scomparto, sportello (di porta, finestra) apertura, vano

apertura, vano finestra, passaggio, rettangolo, specchio, vetrina

( per estensione ) fanale, faro, fiaccola, illuminazione,lampada, lume, luminaria, lucerna, fanale, fanalino, segnale luminoso, indicatore

fanale, faro, fiaccola, illuminazione,lampada, lume, luminaria, lucerna, fanale, fanalino, segnale luminoso, indicatore (fisica) radiazione luminosa, energia elettrica

radiazione luminosa, energia elettrica riverbero, albore

giorno, vita, esistenza umana, Dio,

esempio, gloria, grandezza, guida, lustro, modello, orma, potenza, traccia

( uso letterario ) occhi, sguardo

occhi, sguardo ( senso figurato ) fede, illuminazione, grazia,redenzione

fede, illuminazione, grazia,redenzione (di pietra preziosa) lucentezza, brillantezza, fosforescenza, iridescenza; colore, riflesso

lucentezza, brillantezza, fosforescenza, iridescenza; colore, riflesso (di condotto) bocca, apertura di efflusso.

bocca, apertura di efflusso. luminosità, chiarore, raggio, bagliore, vano, apertura





Contrari

buio, oscurità, notte, tenebre, ombra, controluce

(senso figurato) abisso

Parole derivate

antelucano, anno luce, controluce, paraluce, sopraluce, lucido

Proverbi e modi di dire