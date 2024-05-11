Se è lunga annoia

Home / Soluzioni Cruciverba / Se è lunga annoia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Se è lunga annoia' è 'Attesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTESA

Perché la soluzione è Attesa? L'attenza è una sensazione di disagio che si manifesta quando si deve attendere troppo tempo senza ottenere risposta o risultato. Questa condizione si verifica spesso in situazioni di attesa prolungata, come in code o attese telefoniche, causando disagio e frustrazione. Quando l'attesa si prolunga, la percezione del tempo si dilata e si avverte una sensazione di monotonia e noia. La durata dell'attesa può influenzare significativamente lo stato d'animo di chi aspetta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Se è lunga annoia". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se è lunga annoia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Attesa

Se la definizione "Se è lunga annoia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Se è lunga annoia" conferma che la soluzione 'Attesa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Attesa

A Ancona T Torino T Torino E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Se è lunga annoia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Attesa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Se è lunga è tediosaPer la donna incinta è dolceÈ intollerabile per l impazienteLunga lancia macedoneÈ lunga quella dell aeroportoDiscorso che annoiaAttento esame lunga riflessioneUna lunga nota