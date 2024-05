Un insetto che può essere tigre

Sostantivo

Curiosità su: La Zanzara è un programma radiofonico trasmesso da Radio 24 e condotto da Giuseppe Cruciani con la collaborazione di David Parenzo. La trasmissione va in onda in diretta dagli studi di Radio 24 in viale Sarca 223 a Milano, dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 20.45 e in replica dopo le 24. Nel corso del programma vengono trasmessi gli inserti di rete che aggiornano sul traffico e quelli riguardo alle contrattazioni in borsa, nonché un'edizione del giornale radio alle 19. Il titolo della trasmissione è ispirato al nome del celebre giornale studentesco La zanzara del liceo Parini di Milano e a un pezzo musicale classico chiamato Il volo del calabrone, usato come da pre-sigla dello show. Per tre stagioni consecutive, tra il settembre 2018 e il novembre 2021 è stato presente come terza voce il conduttore radiofonico Alberto Gottardo. A partire dalla puntata del 20 gennaio 2013, nella sigla d'apertura della trasmissione è riprodotto il ritornello della canzone Tutto il resto è noia di Franco Califano.

zanzara ( approfondimento) f sing (pl.: zanzare)

(zoologia) , (entomologia) piccolo insetto dittero della famiglia dei Culicidi, dal corpo sottile con grandi occhi, arti lunghi e filiformi, due ali coperte di squamette lungo le nervature ed apparato boccale succhiatore-pungitore sporgente all’innanzi come una lunga tromba diritta, diffuso soprattutto nelle zone calde e vicino all’acque stagnanti; la cui femmina, con antenne esili, succhia il sangue dell’uomo e degli animali; il maschio, con antenne larghe e piumose, si nutre di sostanze zuccherine nei fiori (senso figurato) persona noiosa, petulante

Sillabazione

zan | zà | ra

Pronuncia

IPA: /dzan'dzara/

Etimologia / Derivazione

dall’antico zanzala, zanzana, zenzara, a sua volta dal tardo latino zinzala, voce onomatopeica che ricorre già in glosse del VII secolo, derivato del verbo zinziare, imitare il ronzio dell’insetto; cfr. lo spagnolo cénzalo, l’antico francese cincele ed il romeno ânar.

Citazione

Sinonimi

( senso figurato ) scocciatore, seccatore, disturbatore, importuno, piattola, rompiscatole

( volgare ) rompiballe, rompipalle, scassacazzo

Alterati

( diminutivo ) zanzaretta, zanzarina, zanzarino

( accrescitivo ) zanzarona, zanzarone

zanzarona, zanzarone (peggiorativo) zanzaraccia

Iperonimi