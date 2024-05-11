Iniziali di Manzini
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SOLUZIONE: GM
Iniziali di Manzini nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Gm
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Iniziali di Manzini
- Risposta: GM
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Schema utile: G_
- Inizia con: G
- Finisce con: M
Le 2 lettere della soluzione
La soluzione 'Gm' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Iniziali di Manzini". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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