Iniziali di Manzini

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Iniziali di Manzini' è 'Gm'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GM

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Iniziali di Manzini nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Gm

Quando la definizione "Iniziali di Manzini" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gm'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Iniziali di Manzini
  • Risposta: GM
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: G_
  • Inizia con: G
  • Finisce con: M

Le 2 lettere della soluzione

G Genova
M Milano

La soluzione 'Gm' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Iniziali di Manzini". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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