La Soluzione ♚ Giocò i quaranta ladroni

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALI BABÀ .

Curiosità su Gioco i quaranta ladroni: Alì Babà e i quaranta ladroni (titolo completo: Storia di Alì Babà e dei quaranta ladroni, sterminati da una schiava) è una storia d'origine persiana. Si tratta di un racconto che viene presentato come facente parte della silloge favolistica in lingua araba che va sotto il nome di Le mille e una notte (Alf layla wa layla), benché non ne abbia mai fatto davvero parte, come mostrato dai vari manoscritti che sono serviti alla collazione dell'opera.

